Florentino Pérez anuncia oficialmente a Mourinho como entrenador del Real Madrid si sigue como presidente

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha anunciado de manera oficial que José Mourinho será el entrenador del conjunto madridista para la próxima campaña. A través de su cuenta oficial en X, el también candidato ha publicado un vídeo donde aparece el técnico portugués con la camiseta del Real Madrid, acompañado del siguiente mensaje: "MOUcha historia por hacer"

De esta forma, Florentino Pérez confirma el primer movimiento deportivo antes de que se produzcan las elecciones el próximo 7 de junio. La noticia llega justo en el momento en el que Enrique Riquelme ofrece una entrevista en 'El Hormiguero', donde va a anunciar el primer fichaje de su campaña.

Florentino confirmará este jueves más fichajes

Además de firmar un nuevo entrenador, Florentino Pérez ya prepara nuevos fichajes para la plantilla. De cara a las elecciones presidenciales, Florentino ha confirmado que este jueves anunciará el primero de los fichajes que prepara. En una entrevista para 'El Español', el presidente ha explicado que los mejores jugadores están por llegar al equipo.

"Tendremos nombres antes del domingo, tranquilos. La gente no lo duda, la gente me conoce. He generado ilusión siempre durante los 23 años que llevo de presidente. Los que me conocen saben que los mejores jugadores estarán en el Real Madrid y que alguna Champions caerá".

Riquelme reacciona al "fichaje" de Mourinho

Durante su entrevista en 'El Hormiguero', el candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, se ha enterado en directo del anuncio de Mourinho como entrenador elegido por Florentino. "Creo que ya lo tuvo en su momento, es un buen entrenador, pero tenemos por nuestro lado a otro con gran experiencia europea".

Enrique Riquelme también anuncia movimientos

Por otro lado, Riquelme ha anunciado este mediodía la llegada de dos figuras al club si sale elegido este domingo. En primer lugar, Raúl González Blanco será el elegido como director deportivo del club, mientras que Fernando Hierro será el encargado de dirigir la cantera.