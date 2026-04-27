Osalan reivindica el bienestar en el trabajo

Osalan reivindica en su campaña por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este martes, el impulso del "bienestar en el trabajo" con una apuesta por "entornos laborales que pongan el foco en la organización del trabajo, en las cargas y los tiempos, en la participación, la estabilidad, el liderazgo y el fortalecimiento de una auténtica cultura preventiva".

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la directora general de Osalan, Lourdes Íscar Reina, han presentado este lunes la nueva campaña de sensibilización del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales sobre prevención de riesgos laborales, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora este 28 de abril.

Con esta iniciativa, Osalan se suma de nuevo este año a las acciones impulsadas a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, centradas este año en la necesidad de garantizar entornos laborales psicosocialmente saludables.

Bajo el lema 'Impulsamos el bienestar en el trabajo', la campaña sitúa el bienestar físico, mental y social como un eje esencial de la prevención de riesgos laborales y del futuro del trabajo. Durante la presentación, se ha recordado que el año 2026 ha sido declarado por el Gobierno de España como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En palabras de Elena Pérez Barredo, "en este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo queremos renovar un compromiso firme y compartido: proteger la vida, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras". En este sentido, ha señalado que "hablar de prevención hoy es hablar de bienestar" y de que el trabajo "no impacta únicamente en el cuerpo; impacta también en la mente, en las relaciones y en la vida personal".

La viceconsejera ha destacado que la reducción de la siniestralidad es "imprescindible, pero no suficiente", ya que "el verdadero reto es avanzar hacia trabajos que no sólo eviten el daño, sino que generen salud". En este contexto, Osalan subraya que la prevención de riesgos laborales debe ir más allá del mero cumplimiento normativo y de los aspectos físicos del trabajo, "integrándose de forma real y efectiva en la gestión diaria" de las organizaciones.

Así, considera que "la comunicación clara, la planificación con una visión preventiva y una organización coherente del trabajo, junto con la participación activa de las personas trabajadoras, constituyen un enfoque clave para anticipar los riesgos, especialmente los psicosociales, y proteger el bienestar y la salud en el trabajo".

Asimismo, Osalan ha valorado el trabajo que viene desarrollando a través de el mapa de gestión de riesgos psicosociales, los planes anuales de actuación, la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026 y la "colaboración permanente" con los agentes sociales y económicos en el seno del Consejo General de este organismo, con el objetivo de ofrecer acompañamiento, orientación y herramientas prácticas tanto a empresas como a servicios de prevención y personas trabajadoras.