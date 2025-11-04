FORTUNAS

Cinco vascos entre los cien más ricos de España

Daniel Maté continúa siendo el representante ‘euskaldun’ con mayor fortuna y entra por primera vez en la lista Jose Antonio Jainaga

Unai Carmona

Euskadi |

Daniel Maté, con una fortuna de 2.500 millones de euros, sigue siendo el vasco más rico | Revista Forbes

La revista Forbes ha revelado la identidad de las cien mayores fortunas de España, cinco de ellas con origen en Euskadi.

El donostiarra Daniel Maté, tercer accionista de la multinacional anglo-suiza Glencore, sigue siendo el vasco más rico con una fortuna estimada de 2.500 millones de euros. Maté ocupa la posición 13 de la lista.

En el puesto 71 se encuentran Víctor de Urrutia Vallejo y su hijo, al frente de Asua Inversiones. En un escalón por debajo está la líder del Grupo Onchena Carmen Ybarra. Juan Luis Arregui, presidente de honor y principal accionista de Ence, figura en el puesto 80.

Completa la lista ‘euskaldun’ José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, que ingresa en este ranking por primera vez.

