Gernika recuerda 89 años después a las víctimas del bombardeo con una ofrenda floral y misa en el cementerio

La villa de Gernika-Lumo ha rendido homenaje este domingo a las víctimas del bombardeo y sus familiares con motivo del 89 aniversario del ataque cometido contra la población de la villa por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana. El acto central se ha celebrado en el cementerio de Zallo, donde vecinos, así personalidades políticas e institucionales han participado en la tradicional ofrenda floral.

La ceremonia ha dado comienzo a las 16.30 horas, encabezada por el alcalde de la villa, José María Gorroño, que ha estado acompañado del Lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Tras unas palabras en recuerdo de los "trágicos sucesos" ocurridos hace 89 años, a la hora exacta del ataque se ha recordado con una oración "a todas las personas fallecidas que vivieron momentos tan terribles".

La ofrenda ha comenzado con el toque de la campana que se recuperó de entre las ruinas de la Iglesia de San Juan, que resultó completamente destruida. Su tañido ha acompañado la entrega de ramos y coronas.

El alcalde de Gernika-Lumo, en representación del Ayuntamiento, ha iniciado la ofrenda floral, seguido por del lehendakari, Imanol Pradales; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería; la diputada general de Bizkaia; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; y el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez.

Han pasado después el embajador de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov; el embajador de Armenia, Sos Avetisyan; representantes de la Global Sumud Flotilla; la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia; la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal; y representantes de Gernika Gogoratuz, Gernika Zaharra y la Asociación Cultural Vasco Alemana Gernika.

Además, han sido recibidos con aplausos en la ofrenda el hijo del periodista de guerra George L. Steer, George Barton Steer, y los supervivientes del bombardeo, que también han depositado una corona.

Tras concluir la ofrenda, ha dado comienzo la solemne misa en recuerdo de las víctimas y, en el tramo final, un cuarteto de violines ha interpretado Agur Jauna y Gernikako Arbola, para dar fin al homenaje a las víctimas.

Gernika, lugar de memoria

A lo largo de la jornada se han celebrado numerosos actos en el marco del aniversario del bombardeo. El primero ha consistido en la inauguración de una escultura de hierro que declara 'Lugar de Memoria' a la villa de Gernika-Lumo, en la que ha participado el secretario de Estado de Memoria.

Pasadas las 11.30 horas ha tenido lugar el homenaje al periodista George L. Steer frente a su busto de la calle Barrenkale Barrena, en el que su hijo ha leído un discurso con el que ha ensalzado la labor de los periodistas de guerra.

Posteriormente, la gala de los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación ha reconocido la labor humanitaria de la Global Sumud Flotilla "en su defensa por los derechos humanos" y al acuerdo de paz firmado entre Armenia y Azerbaiyán por su "apuesta por la vía diplomática como instrumento para superar conflictos enquistados".

A las 14.00 horas se ha celebrado una comida popular con los supervivientes del bombardeo en el fronton Jai Alai, y al término se ha procedido a la suelta de palomas blancas en un acto simbólico por la paz. Finalmente, a las 15.45 horas, antes de la misa, se han reproducido las sirenas que, hace 89 años, advirtieron a los vecinos de Gernika-Lumo del ataque aéreo.