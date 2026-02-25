Sidenor dice que la lista hallada en el registro alude al producto armamentístico del cliente y no al destino del acero

Sidenor ha asegurado que el listado de empresas armamentísticas hallado en el registro policial de Sidenor en Basauri (Bizkaia), en el que figura la israelí IMI Systems, se refiere al producto del cliente y no al destino del acero de la compañía vasca.

Además, ha vuelto a negar que realizara operaciones de exportación de materiales destinados a uso militar en países sometidos a embargo de armas y ha recordado que, en todo caso, el Gobierno no dictó el embargo de armas hasta septiembre de 2025, y Sidenor decidió suspender definitivamente las ventas a Israel el 1 de julio de ese año.

En un comunicado, la siderúrgica vasca ha respondido a la información difundida por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya --personada como acusación en la causa contra el presidente de Sidenor y dos directivos más por los supuestos delitos de contrabando y complicidad con genocidio, por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI)-- según la cual, Sidenor sabía que "el acero que vendía a Israel se destinaba a fabricar obuses".

Los querellantes han asegurado que, entre los "hallazgos más relevantes" del registro figura un correo electrónico impreso encontrado en el despacho de un directivo, a su vez uno de los tres investigados que contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico.

En su comunicado, la empresa ha aclarado que la compañía dio respuesta a una entidad financiera, que preguntó sobre clientes del sector de defensa, con un listado "que responde a ese perfil, empresas españolas y de otros países, haciendo referencia al producto que fabrican".

Sidenor ha añadido que ello "no significa que el acero vendido a esos clientes vaya destinado a esos productos", sino que esos productos "son los principales fabricados por esas empresas".

Dos escenarios

También ha recordado que, en el caso concreto de las exportaciones a IMI, llevadas a cabo por Sidenor, "no se dan ninguno de los dos escenarios para los que la normativa aplicable impone la obligación de solicitar autorización o comunicación".

Según ha puntualizado, no se da la circunstancia de exportaciones de aceros "expresamente catalogados en los reglamentos aplicables como material de doble uso" ni tampoco se trata de "operaciones de exportación de materiales destinados a uso militar en países sometidos a embargo de armas".

La empresa siderúrgica ha añadido que, en este último supuesto, "debe recordarse que el Gobierno de España no dictó el embargo de armas a Israel hasta septiembre de 2025", y Sidenor decidió suspender definitivamente las ventas a Israel el 1 de julio de 2025, "es decir, más de dos meses antes de acordarse dicho embargo".