Personas con discapacidad intelectual y músicos comparten escenario en las capitales vascas en conciertos inclusivos

Personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y trastornos del espector del autismo y músicos de Euskadiko Orkestra y del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, compartirán escenario en las tres capitales vascas en el marco de una experiencia de música inclusiva. Esta iniciativa, denominada Musikazaeak e impulsada por Euskadiko Orkestra en colaboración con FEVAS Plena Inclusión Euskadi, celebra este año su segunda edición con el fin de acercar la práctica musical a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y promover "una cultura accesible, en la que todas las personas puedan expresarse y disfrutar".

Según han informado los organizadores, las muestras finales de este proyecto tendrán en San Sebastián este martes a las 12.00 horas en la sede de Euskadiko Orkestra; el miércoles en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao a las 12.00 horas; y el jueves en Vitoria-Gasteiz en el teatro Federico García Lorca a las 12.00 horas.

Musikazaleak se ha desarrollado entre octubre de 2025 y junio de 2026 mediante talleres musicales mensuales celebrados en Donostia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Durante estos meses han trabajado tres grupos estables -uno en cada territorio histórico-, formados por participantes diferentes procedentes de entidades de apoyo a personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y autismo.

En esta edición han tomado parte 40 personas adultas con discapacidad, vinculadas a 12 entidades miembro de FEVAS: Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Atzegi, Fundación Goyeneche, Fundación Usoa, Futubide, Gaude, Gautena, Gertuan Fundazioa, Gorabide y Uliazpi.

Estas actividades han sido coordinadas por Mikel Cañada, responsable de Musika Gela de Euskadiko Orkestra, y dirigidas por Yamel Romero, director del Centro Musikanaiz de formación musical creativa y musicoterapia. Con esta propuesta, FEVAS y Euskadiko Orkestra refuerzan una alianza de más de 16 años.