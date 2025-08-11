Fallece una joven de 21 años en accidente de moto en Donostia

Una joven de 21 años ha fallecido esta madrugada en Donostia en un accidente de circulación que ha tenido lugar en la GI-41. Por causas que se investigan, la motocicleta, en la que viajaban dos personas, se estrelló contra el quitamiedos del exterior de la curva de la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la ciudad. Los equipos sanitarios que llegaron al lugar no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento de la acompañante, una mujer de 21 años, y trasladaron al conductor, un hombre de 47 años, al hospital, como consecuencia de las múltiples contusiones que presentaba.

El vial ha permanecido cerrado durante buena parte de la noche para investigar las causas del hecho y levantar el cadáver. Tras realizar estas labores, se ha restablecido la circulación normal.

Según informa el ayuntamiento de la capital guipuzcoana, como consecuencia del impacto, ambos ocupantes salieron despedidos, cayendo al vial de sentido de entrada a la ciudad, a un nivel inferior que la plataforma de la carretera de salida.