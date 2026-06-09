Mikel Hidalgo, apuesta del PNV a la alcaldía de Bilbao

El Bizkai Buru Batzar ha presentado a Mikel Hidalgo, de 33 años, como candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, en sustitución de Juan Mari Aburto, quien el pasado sábado anunció que no optará a la reelección como regidor de la capital vizcaína en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, según han confirmado fuentes jeltzales a Europa Press.

Aburto realizó este anuncio en rueda de prensa en Bilbao, junto al presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, que le trasladó el reconocimiento a "su compromiso y valores". El alcalde afirmó que había adoptado esta decisión tras "una larga reflexión conjunta" con el presidente de la formación jeltzale en Bizkaia. "Es la mejor decisión para Bilbao y para la sociedad bilbaína", dijo Aburto.

Desconocido

Mikel Hidalgo Bordegarai, residente en Bilbao, nació en 1993. Graduado en Administración y Dirección de Empresas con Programa en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto, habla euskera, castellano e inglés de forma fluida. Tiene un año por delante para darse a conocer ante el electorado.

Comenzó su carrera profesional como auditor financieroen PwC (Pricewaterhouse Coopers), conocida empresa internacional por sus servicios de consultoría y auditoría y formando parte del grupo de las "Big Four". Tras esta primera etapa se incorporó como analista de inversiones y gestión de cartera a Seed Capital, empresa cuyo objetivo es apoyar el emprendimiento y la creación de proyectos empresariales. Desde 2022 está vinculado al Gobierno vasco. Ha trabajado en Lehendakaritza, primero con el Lehendakari Iñigo Urkullu y ahora con el Lehendakari Imanol Pradales.

Desde el 2022 es uno de los responsables desde Lehendakaritza de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dentro de este ámbito de trabajo, participó en la gestación de la apertura en Bilbao del Secretariado de la Coalición Local2030 en Bilbao. Esta oficina es el centro donde se coordina la implantación de esta agenda a nivel local en el mundo y es la primera oficina de las Naciones Unidas en Euskadi.

Al margen de esta candidatura oficial, la militancia puede presentar otras propuestas para ser el candidato del partido a la alcaldía de Bilbao.