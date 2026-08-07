Euskadi emite 2.750 tarjetas sanitarias preferentes para personas con discapacidad

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han emitido un total de 2.750 tarjetas preferentes dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo. Un primer balance que "confirma la buena acogida de la TIS Preferente y su utilidad para mejorar la experiencia sanitaria de las personas con discapacidad y sus familias".

En función de los datos aportados por la Consejería, la implantación ha sido "especialmente significativa" en Bizkaia, con 1.746 tarjetas emitidas. Además, se han emitido otras 555 en Gipuzkoa y 449 en Álava.

Entre los colectivos beneficiarios, han sido las personas con trastorno del espectro autista, personas con discapacidad intelectual grave o profunda, personas con discapacidad con trastorno grave de comunicación y personas con demencia "los colectivos más activos" en solicitar la Tarjeta Preferente.

A ellos se suman los colectivos de personas con parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas complejas, trastorno mental crónico, ELA o personas con discapacidad auditiva o visual, entre otros.

Reducción de tiempos

La tarjeta funciona tanto en formato físico como digital e incorpora un distintivo específico en la historia clínica del paciente, lo que permite 'la reducción de tiempos de espera, la adaptación de los tiempos de consulta, el acompañamiento flexible y mejoras en la comunicación' cuando acuden a un centro sanitario.