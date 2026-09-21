Sucesos

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en Barakaldo con indicios de criminalidad

Se trata de una mujer de 54 años, con la que sus familiares no conseguían contactar

Onda Cero Euskadi

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Lateral coche patrulla de la Ertzaintza
Lateral coche patrulla de la Ertzaintza | Ertzaintza

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación tras haber localizado el pasado miércoles el cuerpo sin vida de una mujer en su domicilio de Barakaldo.

Los familiares de la mujer pidieron ayuda a los bomberos ya que no podían acceder a la vivienda. Al acceder al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, de 54 años, por lo que añertarpm añ a

El análisis forense posterior ha determinado que el cuerpo presentaba indicios de criminalidad, por lo que el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento.

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