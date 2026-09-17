Euskadi se ofrece a Von der Leyen como uno de los territorios para activar el proyecto de menores en el mundo digital

El Gobierno Vasco ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para mostrar su adhesión a la estrategia europea 'Kids Act' --que plantea acciones para proteger a los niños y menores en el mundo digital y las redes sociales, y promover un uso responsable-- y proponer que Euskadi sea uno de los territorios europeos para ponerla en marcha.

Así lo ha anunciado este jueves el lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención en el pleno de debate sobre política general que se está desarrollando en el Parlamento Vasco.

Pradales ha explicado que se trata de una propuesta de Ley que se basa en el estudio europeo presentado en julio 'Child Safety Online. Protecting and empowering minor in a digital world', realizado por los mejores expertos, que plantea acciones para "proteger a los niños y menores en el mundo digital y las redes sociales, y promover un uso responsable".

Según ha expuesto, sus recomendaciones afectan a diferentes niveles: regulación europea y estatal, gobiernos locales, empresas tecnológicas, padres y madres, y adolescentes. En este sentido, ha destacado tres medidas de este informe, para citar el apartado de la 'progresividad para niños y menores', que propone nada de pantallas entre 0-2 años, máximo una hora al día entre los 3 y 6 años y prohibición de las redes sociales hasta los 15 años.

Asimismo, el informe plantea la exigencia de contar con sistemas efectivos de control de acceso, como la edad y el uso en el diseño de los dispositivos y las plataformas, y plantea "priorizar la educación y el empoderamiento en lugar de prohibición", con recomendaciones concretas para el sistema educativo y las familias.

Tras señalar que el Ejecutivo vasco "comparte este enfoque integral" y las medidas propuestas, ya que son iniciativas que "van mucho más allá que una simple regulación" y que ponen el foco en "la responsabilidad directa de las familias y el entorno del menor", ha mencionado la carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, para que Euskadi sea uno de los territorios europeos para ponerla en marcha.

Además, el lehendakari ha informado que se incorporará esta cuestión a la Agenda bilateral con el Gobierno Español, a fin de que "actúe de forma integral y con celeridad en los ámbitos de su responsabilidad", y se ha comprometido a "revisar y adecuar la estrategia digital y de uso de pantallas del sistema educativo vasco", para alinearla con las recomendaciones del informe europeo.

Acuerdo social vasco

En este contexto, Pradales ha anunciado el objetivo de impulsar un gran 'Acuerdo Social Vasco' de uso responsable de las pantallas, para que "todos los padres y madres asumamos el compromiso de seguir las pautas de los expertos europeos".

"Podemos prohibir el acceso a redes sociales, quitar todas las pantallas del aula, pero tengo una cosa muy clara; no resolveremos el problema sin un compromiso de la sociedad vasca", ha manifestado al respecto.

Por ello, el Gobierno Vasco colaborará con los movimientos de padres, las asociaciones y las AMPAS para "elevar este debate" al primer plano político y social, ya que "no podemos mirar hacia otro lado", porque "nuestra responsabilidad es el cuidado y educación de nuestras hijas e hijos".

En este sentido, ha apelado a los progenitores a preguntarse si saben "las horas que pasan frente a la pantalla y lo que ven", si saben "si usan redes sociales o inteligencia artificial y para qué lo hacen", si son "conscientes del ejemplo que les damos en casa con nuestro uso del móvil" y "si caen en la tentación de darles la 'tablet' para tener unos momentos de tranquilidad".

"Como aita, me hago algunas de estas preguntas y reconozco que, a veces, no me gusta la respuesta. Pongamos las bases para que todas y todos, en virtud de nuestra conciencia y responsabilidad, decidamos que debemos dar este paso por el bien nuestros hijos e hijas, su cuidado y educación", ha argumentado.