Detenida en Bilbao por intentar llevarse a un menor de edad

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 00:15 horas de este domingo, en el exterior de un local hostelero del barrio Miribilla de la capital vizcaína. Un menor de edad jugaba en el exterior de un restaurante con unos amigos. Según relata la policía vasca en un comunicado, una mujer que estaba sentada en un banco se acercó al niño y, haciéndose pasar por un familiar, agarró al menor del brazo y trató de llevárselo. Unos amigos de los padres vieron lo que estaba ocurriendo y preguntaron al menor si conocía a la mujer. La respuesta fue negativa y la mujer comenzó a mostrar un gran nerviosismo.

Entre todos consiguieron retener a la mujer y alertaron a la Ertzaintza del suceso. Una patrulla se trasladó al lugar y procedió a su identificación. Mientras los y las agentes trataban de aclarar lo ocurrido, la mujer trató de agredir a uno de los ertzainas por lo que fue arrestada por un delito de atentado a agentes de la autoridad e investigada por intento de secuestro de un menor de edad.

La detenida, de 42 años, habitual en el barrio de Miribilla, actuó sola y por propia iniciativa, según la investigación de la Ertzaintza.