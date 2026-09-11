El Guggenheim y el Bellas Artes de Bilbao estrenan una entrada conjunta con descuentos

El Museo de Bellas Artes y el Guggenheim Bilbao estrenan una entrada conjunta que permitirá visitar ambos centros en un plazo de cuatro días, con un ahorro de entre el 20 % y el 33 %, según han anunciado este viernes dichas instituciones en una rueda de prensa.

La entrada podrá comprarse en la web de ambos museos desde este viernes, aunque entrará en vigor el 14 de octubre. En taquillas, la venta estará disponible a partir del 15 de octubre.

La directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha enmarcado la iniciativa en la "generosidad" de compartir público con el museo vecino, separados por un trayecto a pie de apenas 400 metros. "Desde nuestras diferentes colecciones, trayectorias, perspectivas, museografías, arquitecturas, programas... Ambos museos juntos podemos ofrecer una valiosa propuesta cultural", ha destacado Arzalluz.

El director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, por su parte, ha calificado el momento de "apasionante". "Nos corresponde demostrar que hay una mayor sinergia en esta comunidad de arte", ha señalado Zugaza, quien ha invitado a otras instituciones del sector a seguir sumándose a la iniciativa.

La propuesta coincide con la reapertura del Bellas Artes el próximo 6 de octubre, que culmina la ampliación proyectada por los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte. Entre las novedades, el museo pasará a abrir todos los días -de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00h- y ofrecerá los martes, hasta ahora día de cierre, visita gratuita a su colección.

La entrada general costará 12 euros y la reducida, 6, y el centro estrenará tres accesos, entre ellos el nuevo Atrio Arriaga, de entrada libre y con cafetería y tienda. Además, celebrará una semana de puertas abiertas del 6 al 13 de octubre. Zugaza ha reivindicado que el museo alcanza ahora "la dimensión que se merece", al describirlo como "un auténtico faro para el arte y la cultura".