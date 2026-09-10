Sanidad

Los sindicatos vascos convocan cinco jornadas de huelga en Osakidetza para exigir mejoras para todo el personal

Las centrales han reclamado la negociación inmediata del convenio

Agencias | Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Los sindicatos vascos convocan cinco jornadas de huelga en Osakidetza para exigir mejoras para todo el personal
Los sindicatos vascos convocan cinco jornadas de huelga en Osakidetza para exigir mejoras para todo el personal | Onda Cero

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT han convocado un total de cinco jornadas de huelga los días 30 de octubre y 9, 10, 11 y 14 de diciembre para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza.

A la huelga del 30 de octubre, dirigida a toda la plantilla, seguirán otras cuatro jornadas en diciembre: el día 9 en Araba, el 10 en Bizkaia, el 11 en Gipuzkoa y el 14 en todo Osakidetza, además de concentraciones en los centros de trabajo.

Las centrales han reclamado la negociación inmediata del convenio -pendiente de actualización desde hace más de 18 años-, con una mejora salarial que recupere el poder adquisitivo y una reducción de la jornada hacia las 35 horas semanales, y han denunciado que no hay ninguna propuesta sobre la Mesa Sectorial.

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