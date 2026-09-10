Los sindicatos vascos convocan cinco jornadas de huelga en Osakidetza para exigir mejoras para todo el personal

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT han convocado un total de cinco jornadas de huelga los días 30 de octubre y 9, 10, 11 y 14 de diciembre para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza.

A la huelga del 30 de octubre, dirigida a toda la plantilla, seguirán otras cuatro jornadas en diciembre: el día 9 en Araba, el 10 en Bizkaia, el 11 en Gipuzkoa y el 14 en todo Osakidetza, además de concentraciones en los centros de trabajo.

Las centrales han reclamado la negociación inmediata del convenio -pendiente de actualización desde hace más de 18 años-, con una mejora salarial que recupere el poder adquisitivo y una reducción de la jornada hacia las 35 horas semanales, y han denunciado que no hay ninguna propuesta sobre la Mesa Sectorial.