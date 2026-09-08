Euskadi, a la cola en Lectura en el informe Pisa, solo por delante de Ceuta y Melilla

En Euskadi, los resultados del último infome PISA muestran un descenso en las tres competencias evaluadas: ciencias, lectura y matemáticas, con una caída especialmente acusada en competencia lectora, seguida de la competencia científica. De hecho, el alumnado vasco se sitúa a la cola en la valoración de Comprensión Lectora del Informe PISA, con 419 puntos, solo por delante de Ceuta y Melilla. Los alumnos vascos de 15 años retroceden en todas las competencias respecto al informe de 2022, aunque se sitúan por encima de la media en Matemáticas.

El Gobierno vasco asume el revés. 'Los resultados no son buenos ni los deseados. Nos preocupan y nos interpelan. Tenemos que analizarlos bien, entender qué está ocurriendo y trabajar para mejorarlos', ha reconocido la consejera Begoña Pedrosa que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. 'La principal garantía es la evaluación constante de nuestro sistema'.

La consejera ha convocado esta misma semana al Foro de Expertos en Evaluación y a las direcciones de los centros educativos de Euskadi para analizar los resultados de PISA, la estrategia de evaluación y su conexión con la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados. 'Evaluar tiene sentido si utilizamos los resultados para actuar. Tenemos que conocer qué está ocurriendo, decidir qué medidas debemos reforzar o revisar y medir después el impacto de esas decisiones', ha señalado Pedrosa.