El precio de la vivienda en Euskadi crece un 10% en el segundo trimestre del año

El índice de precios de la vivienda ha experimentado en Euskadi un incremento del 10% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, pese a lo que fue una de las comunidades autónomas con menores aumentos de este indicador, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En función de la estadística del INE, el precio de la vivienda ha registrado en el segundo trimestre de 2026 un incremento del 3,1% en comparación con el trimestre anterior, tres décimas por debajo de la media estatal (+3,4%), y del 6,3% en lo que va de año, por debajo del 7% de la media estatal.

En términos interanuales, la vivienda de Euskadi ha cerrado el segundo trimestre de este año con precios un 10% superiores al mismo periodo de 2025, el segundo menor aumento del Estado por detrás de Navarra. La media estatal ha crecido un 12,2%.

Vivienda usada

Los mayores incrementos porcentuales en el segundo trimestre se han producido en el mercado de vivienda usada, donde los precios han subido en Euskadi un 3,7% en la variación trimestral, un 6,8% en los primeros seis meses y un 11,2% en la evolución anual.

Por lo que respecta al mercado de vivienda nueva, el precio ha bajado un 0,5% respecto al primer trimestre de este año y ha subido un 3,5% en lo que va de año y un 3,1% en comparación con el segundo trimestre del pasado 2025.