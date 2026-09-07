Ingresa en prisión el acusado de asesinar a un taxista en Azpeitia

LEER MÁS Asesinado un taxista por un disparo de arma de fuego en Azpeitia

El titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia ha acordado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido como presunto autor de la muerte a tiros de un joven taxista en Azpeitia. El juez imputa a este hombre de 43 años, "sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial", un delito de asesinato, según han informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.15 horas del 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar. Ese mismo día se localizó el vehículo del sospechoso, pero no fue tan fácil dar con él. De hecho, tras varios días de registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades, el presunto autor se entregó el sábado de madrugada en la comisaría de Ondarroa. Llevaba consigo un arma de fuego corta que portaba.

El arrestado tenía antecedentes por delitos contra la salud pública.