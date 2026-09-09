Antena 3 presenta en Vitoria '99 para ganar', el concurso en el que no hay que ser el mejor

Ha sido un mes de grabación en Brasil y ya ha llegado el momento de ir desgranando los detalles de '99 para ganar'. Irene Junquera lo tiene claro. 'Vais a flipar. Sí, es verdad, porque estamos acostumbrados a concursos en los que hay que ser muy bueno en algo determinado. En este concurso lo importante es que no seas el peor en nada, porque hay pruebas de todo tipo, hay pruebas de agilidad, hay pruebas de rapidez, de fuerza, de inteligencia, de todo. Entonces lo importante es que seas fuerte de cabeza, pero para eso no influye ni tu edad, ni tu peso, ni tu estatura, ni nada. Entonces es muy divertido'.

99 personas de toda edad y condición compiten en una serie de pruebas en las que no se trata de hacerlo mejor o más rápido. Solo cuenta no ser el último. Mikel Nadal también nos desvela las relaciones, unas mejores que otras, que se han establecido entre los concursantes. 'Los concursantes se han hecho muy amigos, han hecho algunos enemigos también. Sí, sí, hay tensión, porque ellos han convivido durante un mes en Brasil que hemos estado y la verdad es que se han creado uniones y también desafíos'

Si la premisa del concurso es no ser el peor nada, poco margen hay para la estrategia. 'No hay tiempo y aparte que la adrenalina que tienen es brutal. Ya lo veréis, o sea, es que realmente se transmite y traspasa la pantalla de lo que vivieron ellos ahí porque es espectacular de verdad'.

'99 para ganar' es una propuesta para espectadores de todas las edades, y de hecho, la presentadora augura que estas navidades, en muchas casas, los juegos familiares tendrán mucho que ver con las pruebas que se plantean en este concurso.