Familias del centro educativo Laudio Goikoa denuncian el mal estado del edificio

El mes de septiembre comenzó para seis familias del valle de Ayala con el hándicap de no disponer de una transporte con el que poder desplazar a sus hijos e hijas con diversidad funcional al centro Laudio Goikoa. La solución llegó el pasado jueves.

Solventado el primer problema, ahora se centran en “dignificar” la situación de sus hijos e hijas y acondicionar un edificio visiblemente deteriorado. Hace meses denunciaron la presencia de amianto en uno de los tejados. El Departamento de Educación se comprometió a retirar dicho material durante las vacaciones de verano, una actuación que no se ha llevado a cabo en uno de los tejados que ha quedado al descubierto. La situación del edificio de Laudio Goikoa comenzó a generar malestar en la comarca la pasada primavera, cuando Educación anunció su cierre definitivo. Tras una intensa campaña de movilizaciones, el Departamento de Educación dio marcha atrás.

Pedro Ibarrola, padre de uno de los niños que acude al centro Laudio Goikoa, ha detallado en Más de uno Álava la situación que están viviendo