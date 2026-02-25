El consejero de seguridad defiende la legitimidad de la Ertzaintza para usar la fuerza 'de forma proporcional'

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha recordado que la Ertzaintza tiene 'la legitimidad de la sociedad' para usar la fuerza, siempre de forma correcta y proporcional. Pero ha apuntado, 'cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo'.

Esto es lo que investiga la jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza tras una pelea entre una patrulla no uniformada y tres personas, que fueron detenidas por atentado contra agentes de la autoridad. La investigación debe dirimir si hubo proporcionalidad o no, y es que uno de los detenidos ha presentado una denuncia por una agresión que le ha llevado a una intervención quirúrgica en uno de los testículos.

Relato policial

Durante la madrugada del sábado al domingo pasado una patrulla no uniformada de la comisaría de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de Sestao. En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial.

Tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas en las agresiones, concretamente, dos hombres de 19 y 22 años, y una mujer, de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad.

Dos de ellas, la mujer y el hombre de 22 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratadas de las lesiones que presentaban. El hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo.