El bachillerato internacional llega a tres centros públicos de Euskadi

El Departamento de Educación ha anunciado la implantación en Euskadi del Bachillerato Internacional en tres centros públicos como 'respuesta a la estrategia de internacionalización del sistema educativo vasco y en la consolidación de una educación abierta al público y que apuesta por la excelencia'.

Cada centro ofertará 27 plazas de este programa tras el que el alumnado obtiene la doble titulación: el título oficial de Bachillerato y el Diploma de Bachillerato Internacional.

Según ha explicado el Departamento que dirige Begoña Pedrosa, la formación se estructura en seis grupos de asignaturas -Estudios en lengua y literatura, Adquisición de lenguas, Individuos y Sociedades, Ciencias, Matemáticas y Artes- y tres componentes troncales comunes: Monografía, Creatividad, Actividad y Servicio y, entre ellas, destaca Teoría del Conocimiento, una materia orientada a desarrollar la reflexión crítica. Además, el alumnado debe realizar un trabajo de investigación individual de carácter académico y un proyecto vinculado a la creatividad, la actividad física y el compromiso social.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que “más allá del programa curricular, uno de los valores añadidos de este modelo de Bachillerato es que incorporan el desarrollo de habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de autogestión y habilidades de investigación”.