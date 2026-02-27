Salud

La Unidad de Covid Persistente de Osakidetza atiende a 220 pacientes en su primer año

Nueve de cada diez continúa en seguimiento

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Las consecuencias de la Covid persistente: una enfermedad reconocida con más de 50 síntomas
Las consecuencias de la Covid persistente: una enfermedad reconocida con más de 50 síntomas | Pixabay

La Unidad de Covid Persistente de Osakidetza ha atendido a un total de 220 pacientes en su primer año de funcionamiento, de los que el 90% continúa actualmente en seguimiento activo. Son pacientes con síntomas que persisten al menos tres meses tras la infección inicial y que afectan de forma intermitente o progresiva a diversos órganos. Entre los síntomas más invalidantes y frecuentes, se encuentran la fatiga extrema, la dificultad respiratoria y el deterioro cognitivo o "niebla mental".

La Unidad de Covid Persistente de Osakidetza se encuentra en el Hospital Universitario Basurto, en Bilbao, y según el Departamento de Salud, esta red de trabajo garantiza que los pacientes reciban un tratamiento personalizado y de alta especialización, independientemente de donde residan.

Osakidetza ha puesto en marcha en la Unidad un ensayo clínico basado en la estimulación eléctrica sobre determinadas zonas del cerebro donde se cree que estos estímulos pueden obtener efectos favorables al incidir en la actividad neuronal de los pacientes. Esta terapia, han precisado desde Salud, es empleada con éxito en otras patologías, como la depresión, la fatiga crónica o la astenia prolongada.

