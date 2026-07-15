Tecnalia diseña un dron eléctrico para la extinción de incendios forestales capaz de descargas de hasta 600 kilos

El proyecto en el que participa Tecnalia, denominado Extincia (Sistema Avanzado de Extinción de Incendios Rurales mediante UAVs -vehículos aéreos no tripulados- e Inteligencia Artificial), tiene como objetivo "mejorar la precisión y eficacia en la supresión de incendios, utilizando vehículos no tripulados capaces de descargas verticales y horizontales de hasta 600 kilos, especialmente útiles para actuar sobre pequeños focos cercanos a áreas habitadas o infraestructuras críticas".

En este proyecto Tecnalia se ha centrado en el diseño de una aeronave no tripulada de alta carga y descarga horizontal y vertical para extinción de incendios, el desarrollo de control de vuelo de aeronave para extinción, incluyendo técnicas de rechazo a perturbaciones y asistencia para aeronavegabilidad (LIDAR), el desarrollo de un prototipo a escala de la aeronave, integrando un cañón de extinción de incendios y sistemas, y los vuelos de validación de extinción en su laboratorio con fuego real.

La iniciativa en la que participa este centro, está financiada por CDTI, liderada por CLUE Technologies, que desarrolla tecnología para combatir incendios forestales en zonas rurales y periurbanas mediante inteligencia artificial, junto a Aeromedia, Bastan, Drone Hopper, Helion y Telespazio, con el apoyo tecnológico de CATEC, ITG.

Desde Tecnalia han destacado que la innovación de esta plataforma aérea para la extinción de incendios se basa en "el uso de drones eléctricos de gran capacidad de carga específicamente diseñados para la extinción de incendios, la integración avanzada de inteligencia artificial y computación embarcada para actuaciones precisas y en tiempo real y el desarrollo de sistemas que permiten la convivencia segura entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, un aspecto clave no resuelto hasta ahora en operaciones de incendio".

Estos drones, combinados con inteligencia artificial y sistemas avanzados de control aéreo, permiten "actuar de forma rápida y precisa sobre focos incipientes, reduciendo el riesgo de propagación del fuego y mejorando la seguridad de las operaciones", han añadido desde el centro.