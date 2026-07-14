El Gobierno Vasco recomienda evitar desplazamientos para observar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto

El Gobierno Vasco ha recomendado a la ciudadanía disfrutar del eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto desde el lugar en el que se encuentre, con el objetivo de "evitar los desplazamientos innecesarios en una jornada en la que se prevé una elevada movilidad en la red viaria vasca".

Asimismo, ha aconsejado utilizar en todo momento gafas de eclipse homologadas, para "garantizar una observación segura" y evitar riesgos para la salud.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha trasladado este mensaje durante su visita a la exposición itinerante 'El día de los dos atardeceres', instalada en el Valle Salado de Salinas de Añana (Álava) hasta el próximo 17 de julio.

En la visita ha estado acompañado por el alcalde de Salinas de Añana, Juan Carlos Medina, el gerente de la Fundación Valle Salado y entidad anfitriona de la muestra, Pablo de Oraá, y la integrante del grupo de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Virginia García.

La primera recomendación del Gobierno Vasco, y la más importante, es utilizar siempre gafas de eclipse homologadas, ya que, "mirar directamente al Sol, incluso cuando está casi completamente oculto por la Luna, puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina sin que se perciba dolor".

Además, se recomienda contemplar el eclipse desde la localidad de residencia o desde el lugar en el que se estén pasando las vacaciones, "evitando desplazamientos innecesarios". En caso de desplazarse, se aconseja elegir un punto cercano, con buena visibilidad hacia el oeste y libre de obstáculos, planificando la observación con antelación.

Con el fin de proteger la salud pública, contribuir a la seguridad y ofrecer información rigurosa a la ciudadanía, el Gobierno Vasco ha remitido a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca un documento con las principales recomendaciones preventivas y las pautas de seguridad para observar el eclipse de forma segura. Además, a finales de este mes pondrá en marcha una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía para difundir estas recomendaciones.

Conocimiento público

La exposición 'El día de los dos atardeceres' forma parte de una iniciativa impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación para acercar el conocimiento científico al espacio público. A través de ilustraciones científicas y contenidos accesibles para todos los públicos, explica qué ocurre durante un eclipse total de Sol, cómo observarlo de forma segura y por qué el del próximo 12 de agosto será un acontecimiento histórico para Euskadi.

El proyecto cuenta con la colaboración de más de veinte entidades integradas en Jakindari, la Alianza por la Cultura Científica, entre ellas el DIPC y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que han contribuido al desarrollo de los contenidos divulgativos.

Antes de su llegada a Salinas de Añana, la muestra ha recorrido ya nueve localidades de Euskadi: cuatro en Gipuzkoa, cuatro en Bizkaia y Vitoria-Gasteiz. Tras su estancia en el Valle Salado, la exposición continuará su itinerario por Valdegovía, La Puebla de Labarca y Laguardia, completando así su recorrido por el territorio alavés.

Toda la información sobre el eclipse, las recomendaciones para una observación segura, la agenda de actividades, recursos didácticos y contenidos divulgativos está disponible en la web eklipsea.euskadi.eus.