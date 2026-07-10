Euskadi no dejará circular camiones el día del eclipse

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco prohibirá la circulación de los vehículos pesados de más de 7.500 kilogramos por toda la red viaria de Euskadi el próximo 12 de agosto, con motivo del eclipse solar. Y es que se prevé un incremento sustancial en los desplazamientos para ese día, con lo que el objetivo es garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico

La restricción estará vigente desde las 00:00 hasta las 24:00 horas y afectará a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada.

Quedan excluidos de esta restricción los autobuses y autocares.

La restricción se ha adoptado ante la previsión de un incremento significativo en el número de desplazamientos que tendrá lugar ese día con motivo del eclipse solar, un fenómeno excepcional que podría concentrar un elevado volumen de tráfico en las carreteras vascas. Con esta medida, se pretende minimizar las afecciones a la circulación y reforzar la seguridad de todas las personas usuarias de la red viaria.

La resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco contempla, además, que la Ertzaintza podrá adoptar medidas adicionales de regulación cuando resulte necesario.