Iñaki Ugarte: "El eclipse es un fenómeno único que nos viene a la puerta de casa"

El astrofísico navarro Iñaki Ugarte trabaja como investigador en la División de Ciencias del Espacio del Naval Research Laboratory de Washington DC. Ugarte, especializado en el estudio del Sol, participará este viernes a las 19:30 en una charla en Lodosa para acercar al público la importancia del próximo eclipse solar. Lo hará dentro del ciclo Los 12 antes del eclipse y su objetivo es transmitir “la ilusión con la que vamos todos a ver este tipo de fenómenos” y ayudar a los asistentes a comprender qué estarán observando durante el evento desde una perspectiva científica.

Oportunidad única

El investigador destaca que el eclipse constituye una oportunidad excepcional para Navarra y España, ya que estos fenómenos son muy poco frecuentes. “Es una ocasión única” y una “rara oportunidad” para contemplar un acontecimiento extraordinario sin necesidad de desplazarse a otros países. Aunque la ciencia dispone hoy de satélites capaces de estudiar la corona solar de manera permanente, explica que para él el eclipse tiene sobre todo una dimensión personal y emocional. Iñaki asegura que contemplar un eclipse permite “conectar con el universo que nos rodea” y tomar conciencia de la relación que existe entre la Tierra y el Sol.

Eclipse diferente

Durante la totalidad será posible observar la corona solar y, dependiendo de las condiciones, fenómenos como las prominencias solares o la estructura de los campos magnéticos que se extienden por el sistema solar. El experto también recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad. Durante las fases parciales será imprescindible utilizar gafas homologadas, que solo podrán retirarse cuando la Luna cubra completamente el disco solar. “El eclipse solar total va a ser diferente”, subraya, en referencia a quienes solo han presenciado eclipses parciales.

Experiencia para compartir

Más allá de la ciencia, considera que el acontecimiento será una experiencia colectiva para compartir con familiares, amigos y visitantes. “Solo dura un minuto, pero hay muchas cosas que duran muy poco tiempo”, afirma. Para él, el eclipse representa una oportunidad única para reunirse con los suyos y redescubrir la fascinación por el cosmos. En la charla, estará acompañado por Henar Heras Mulero es oftalmóloga especializada en retina y uveítis y trabaja en el Hospital Universitario de Navarra. El moderador será Pere Estupinyà es químico, bioquímico y divulgador científico.