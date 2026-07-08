Detenido un hombre de 76 años por supuesto abuso sexual a peregrinas en el Camino de Santiago en Hondarribia

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hondarribia a un hombre de 76 años por supuestos abusos sexuales cometidos contra varias mujeres que realizaban el Camino de santiago. El arrestado entablaba conversación con peregrinas y les daba besos y abrazos en contra de su voluntad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la semana pasada la Ertzaintza recogió la denuncia de una peregrina extranjera que se encontraba realizando el camino de Santiago por la zona Norte.

La víctima relató que había sido abordada por un hombre que se cruzó con ella por el camino en una zona rural y, tras mantener una breve conversación, comenzó a besarla sin su consentimiento hasta que pudo zafarse de él y continuar la ruta.

Tras las indagaciones oportunas, la Ertzaintza conoció que, desde el mes de junio, al menos otras siete mujeres podrían haber sufrido abusos similares en la misma zona, cometidos por una persona de similares características físicas. En todos los casos, las víctimas eran mujeres extranjeras que transitaban solas por la localidad Hondarribia.

Agentes vestidos de paisano establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y detectaron la presencia del sospechoso, cuya descripción coincidía con la aportada por las víctimas y al que, además, observaron intentar realizar los mismos hechos que los denunciados por las peregrinas, por lo que procedieron a su detención.

El detenido fue traslado a dependencias policiales para practicar las diligencias correspondientes y será puesto a disposición judicial en las próximas horas. Desde la comisaría se están realizando labores de investigación para tratar de identificar a más víctimas de los hechos en fechas pasadas.