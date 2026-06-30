La universidad vasca recurrirá los autos judiciales sobre las notas en euskera de la PAU

La Universidad pública vasca (EHU) va a recurrir la decisión de los jueces de que no sea tenida en cuenta la calificación en euskera obtenida en la prueba de acceso a la universidad (PAU) por los alumnos que recurrieron a la justicia, disconformes con los ceros o los suspensos con los que fueron calificados.

En una nota, la EHU ha discrepado de la decisión de los tribunales y ha anunciado que la recurrirá al considerar que los autos judiciales en respuesta a la solicitud de esas familias "dejan en una situación de desprotección al resto del estudiantado que ha realizado la PAU y vulneran el principio de igualdad". La universidad pública vasca ha asegurado que ha actuado "en todo momento" conforme a la normativa vigente, aplicando "estrictamente" lo establecido en el Real Decreto que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

Según ha recordado, la norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, por lo que la calificación de Euskera y Literatura II forma parte del cálculo de la nota de acceso a la universidad.

La EHU ha explicado que en los autos judiciales citados se establece que las calificaciones en euskera "no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula" de las personas que han acudido a la Justicia.

Además, se requiere a la EHU "la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso", lo que los responsables de la institución académica han considerado "de imposible cumplimiento". Según han argumentado, "la universidad pública no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes".

Para la EHU, "reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado".