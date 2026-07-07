Euskadi "no tira la toalla" sobre las transferencias pendientes pese al "no rotundo" del Estado a sus últimas propuestas

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "no tira la toalla" y no renuncia a la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre las transferencias pendientes pese al "no rotundo" y al "frontón" con el que se ha encontrado por parte del Gobierno de España en sus últimas reuniones en torno a este asunto.
Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha reiterado que las últimas reuniones mantenidas con el Ejecutivo central en torno a las transferencias pendientes "no han ido bien".
"No nos hemos encontrado con una actitud negociadora, sino con un frontón", ha lamentado. En este sentido, ha afirmado que "la parte vasca ha ido, como siempre, con propuestas bien trabajadas, bien razonadas, y con muchísima responsabilidad".
"Tuvimos reuniones en materia de Seguridad Social, que es un ámbito muy amplio, y las materias que se llevaron fueron las prestaciones familiares contributivas, ya que ya habíamos conseguido un acuerdo para transferir las no contributivas", ha indicado.
Ubarretxena ha añadido que lo que planteaba el Ejecutivo vasco era "cerrar el círculo con las prestaciones familiares, con las prestaciones contributivas de incapacidad, y con el papel que realiza el Estado en cuanto a mutuas colaboradoras". Todo esto --ha añadido-- constituye "un planteamiento sobradamente conocido y compartido por todo el equipo de Gobierno".
'Un no rotundo'
La portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Autogobierno ha afirmado que planteó estas propuestas al Gobierno de España con la convicción de que "podían se razonable conseguir un acuerdo de aquí a final de este mes". No obstante, ha lamentado que "nos hemos encontrado un no rotundo", sin que exista --además-- "una contrapropuesta por la otra parte".
Ubarretxena ha denunciado que "eso no es una negociación", sino "un frontón", lo que impide "avanzar". Por ese motivo, ha pedido al Gobierno central "que pase a la fase de negociación, como veníamos haciendo hasta ahora y que ofrezca alternativas".
Tras recordar que para final de mes estaba previsto celebrar una comisión bilateral entre ambos gobiernos, ha subrayado que "todavía quedan semanas" para tratar de acercar posturas. "Estamos acostumbrados a trabajar contrarreloj; y no vamos a tirar la toalla", ha advertido.
En todo caso, ha considerado que por parte del Ejecutivo español hace falta disposición para "sentarse a negociar". Ubarretxena ha precisado que en estas conversaciones aún no se ha abordado el traspaso de la gestión de las pensiones, dado que la materia de Seguridad Social "es un ámbito muy amplio, que tiene muchísimas bases y tiene muchísimos apartados", por lo que "hay que ir paso a paso y de manera ordenada y correcta".