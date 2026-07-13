Vitoria instala una gran pantalla para ver el partido de la selección de España

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instalará una gran pantalla en la plaza de Santa Bárbara para que la ciudadanía pueda disfrutar en la calle de la semifinal de Mundial del fútbol que este martes, enfrentará a la selección de España con la de Francia.

La pantalla, similar a la que se coloca todos los 4 de agosto en la plaza de España para seguir la Bajada de Celedón, tendrá unas dimensiones de 5 x 3 metros y se instalará junto a la pérgola de la plaza de Santa Bárbara. La retransmisión del evento comenzará a las 21:00.

Cientos de vitorianos disfrutaron hace dos años de forma similar en la final de la Eurocopa 2024.