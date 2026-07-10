Torres cree que las palabras de Feijóo sobre absentismo laboral demuestran que es un "peligro para la clase trabajadora"

El vicelehendakari, Mikel Torres, cree que las palabras del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sobre absentismo laboral afirmando que es "un cáncer que no podemos pagar", demuestran que el líder popular es un "peligro para la clase trabajadora".

Así lo ha afirmado este viernes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante la presentación del Plan de Empleo de Vitoria-Gasteiz 2026-2030 junto con la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria.

"No sabe de lo que está hablando y hace un flaco favor decirlo en Euskadi, delante de todas las empresas vascas", ha afirmado Torres , tras ser preguntado por la palabras de Feijóo. Además, ha asegurado que el "desconocimiento" del líder popular "no esconde las verdaderas intenciones que tiene si llega a gobernar y ese es el peligro para la clase de trabajo".

Feijóo acudió este pasado martes al Círculo de Empresarios Vascos donde abordó el "sorprendente" absentismo laboral. El líder popular afirmó que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que es "un cáncer que no podemos pagar".

"Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", advirtió.

Las palabras de Feijóo provocaron críticas entre los miembros del Gobierno y sindicatos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer y que también refleja la forma de pensar que se tiene cuando se habla de estas cuestiones".