Las tres capitales vascas contarán con pantallas gigantes para ver la final del Mundial

La capital de Euskadi no esperó a la final, y ya en el partido de semifinales entre España y Francia se instaló una pantalla de grandes dimensiones en la plaza de Santa Bárbara. Cientos de ciudadanos, sobre todo jóvenes, disfrutaron del encuentro. El lugar estaba repleto de banderas de España y camisetas de la selección, algo casi impensable hace unos años en las calles de Euskadi.

Para el partido del domingo, la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha anunciado que habrá una pantalla gigante en el corazón de la ciudad, en la plaza de España. 'Nos vemos allí para volver a a hacer historia', anima desde su cuenta de Instagram.

En Bilbao, lo organiza el PP

El ayuntamiento de Bilbao por su parte ha rechazado instalar una pantalla gigante y será el Grupo Municipal del PP quien la instale en la pérgola del Parque de Doña Casilda "para que todos los bilbaínos puedan disfrutar juntos" de la final del Mundial de fútbol "y animar a la Selección Española a conquistar su segunda estrella", ante la decisión del Consistorio "no organizar ningún espacio" para seguir el encuentro.

Anoeta en Donosti

Donostia Kirola instalará una pantalla gigante en la Ciudad Deportiva de Anoeta, en San Sebastián, para seguir la final. Allí se instalará una pantalla de cinco por nueve metros desde la que la afición podrá disfrutar del partido. El acceso será libre y, desde las 19.30 horas, las personas asistentes podrán disfrutar de la previa del encuentro, que estará amenizada con música a cargo de un DJ. 'El fútbol mueve pasiones, así es', ha explicado el alcalde del PNV Jon Insausti, quien ha añadido que 'espero que todo transcurra con deportividad'.