La revisión de la PAU reduce de 76 a 11 los ceros en Euskera en el tribunal más cuestionado

LEER MÁS 1.778 estudiantes han pedido revisar el examen de euskera de la PAU

Ya publicadas las notas definitivas de la PAU y tras el revuelo provocado por los ceros y bajas calificaciones, en especial en Euskera, el rector de la EHU ha comparecido para reforzar el mensaje de que el sistema de evaluación y revisión ha funcionado con normalidad y cuenta con todas las garantías.

Los estudiantes han presentado esta convocatoria 4.223 solicitudes de revisión, a un total de 8.127 exámenes. Según ha detallado el rector Bengoetxea, en 6 de cada 10 casos, la nota se ha mantenido, se ha subido en el 34% de las revisiones y se ha llegado a bajar la nota en el 5'5% de los exámenes.

Pero bajo la lupa ha estado especialmente el examen de euskera tras la denuncia de familias, alumnado y algún centro sobre las notas obtenidas. En el tribunal que más revisiones se han solicitado, el número de ceros ha pasado de 76 a once, aunque según la EHU, las notas 'no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero'. El rector tiene una hipótesis, y es que las penalizaciones por faltas de ortografía en los idiomas que han entrado en vigor este curso podría ser una de las causas.

Entre tanto, otras de las partes, el Departamento de Educación ha puesto el foco en otro lugar, en el tribunal que acumula más ceros. Según ha detallado la consejera Pedrosa en comparecencia parlamentaria, casi un 47% de los ceros en euskera corresponde a exámenes corregidos por un único evaluador. "No hablamos de una variabilidad ordinaria, sino de una distribución de resultados que se aparta de lo estadísticamente esperable y que exigía un análisis y una respuesta inmediata, prudente y fundamentada", ha añadido.