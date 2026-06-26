Tres consejos imprescindibles que debes tener en cuenta para reducir el riesgo de lesiones durante un terremoto

Saber actuar en situaciones de extrema emergencia como inundaciones, incendios o terremotos es crucial para aumentar al máximo las posibilidades de sobrevivir. Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) aconsejan tener en cuenta tres imprescindibles para reducir el riesgo de lesiones en caso de terremoto: agacharse, cubrirse y sujetarse.

Lo cierto es que los terremotos no pueden evitarse, por lo que en la práctica es imposible saber con certeza cuándo ocurrirán, aunque sí se puede reducir el riesgo de lesiones gracias a una preparación previa, calma y actuaciones adecuadas durante los primeros segundos.

Dichas actuaciones pasan por agacharse, cubrirse y sujetarse durante el tiempo que dure el temblor. Con ello se pretende evitar caídas y proteger la cabeza, cuello y tronco frente a los diferentes objetos que puedan caer, desplazarse o romperse.

Actuaciones a seguir en caso de terremoto

La pauta de actuación del Grupo de Trabajo de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMC) y Desastres de SEMES es clara: hay que preparar la vivienda antes de un terremoto, saber cuáles son las estancias más seguras y tener a mano un kit de emergencias.

Dentro del hogar es imprescindible asegurar muebles y objetos como estanterías, armarios, lámparas, televisores, etc. Las mejores zonas para resguardarse son bajo una mesa resistente, junto a una pared interior y mantenerse lejos de ventanas, cristales, chimeneas y muebles altos. El kit de emergencias debe estar preparado con antelación y debe contener:

Agua

Alimentos no perecederos

Linterna

Radio

Pilas

Botiquín

Medicación habitual

Copia de documentación esencial

Cargador externo

Silbato

Calzado resistente

Qué no hacer durante un terremoto

Dependiendo de la situación, será mejor actuar de una forma u otra, pero de forma generalizada, desde SEMES aconsejan no correr hacia la salida ni utilizar ascensores si la persona se encuentra dentro de un edificio durante el temblor. Lo mejor en estos casos es resguardarse siguiendo los consejos anteriores.

Si la persona está encamada, lo recomendable es permanecer en la cama y cubrirse la cabeza y el cuello con una almohada, salvo en caso de peligro inminente.

Para aquellos que se encuentren en el exterior, lo recomendable es buscar un espacio abierto, agacharse y protegerse hasta que pase el temblor. Los que viajan en coche, lo mejor es parar en un lugar alejado de túneles, cables, edificios o árboles; activar luces de emergencia y permanecer en el interior del vehículo hasta que pase el seísmo.

Consejos útiles si alguien queda atrapado

Si alguien queda atrapado entre los escombros, los expertos recomiendan cubrirse la boca y la nariz con una tela, evitar gritar para no inhalar polvo, conservar energía y hacer señales mediante golpes en tuberías, paredes o estructuras firmes; o bien usar un silbato si dispone de él.