El Criticón, con Nacho Ibernón

Junio de mi alma

Hace veinte años, en junio, estaba el Criticón de La Cultureta en el balconcito del hotel NoMeAcuerdo, contemplando en paz la plaza del mercado de Cracovia, respirando un mundo otro. Hace veinte minutos, en la cama, decidió que el mes de junio es el mejor mes del año para él, el mes de las mil horas de luz al día para viajar y descubrir, el tiempo en el que le da la vuelta en la cama poniendo la cabeza en los pies y los pies en la cabeza, buscando corrientes de aire en la madrugada, colocando mi rutina diaria bocabajo también para replanteármelo todo. En la pieza de hoy, nuestro faro recitará un fragmento de la canción SEVEN DAYS IN SUNNY JUNE -SIETE DÍAS EN EL SOLEADO MES DE JUNIO- compuesta hace 20 años también por Matt Johnson y Jay Kay, conocido este último en los ambientes como Jamiroquai. Nos vamos a morir todos. Lo están diciendo las ‘Historias de fantasmas’ de Siri Hustvedt en Seix Barral, que echan más tierra y literatura sobre el difunto Paul Auster, santo y seña del novelismo actual. Recomendamos mucho este librillo. Al margen de todo esto, queda tiempo para recomendar como siempre ‘El Libro del desasosiego’ de Fernando Pessoa, por qué no.