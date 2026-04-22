Abascal defiende la "prioridad nacional" del acuerdo PP-Vox: "Los españoles están discriminados"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este miércoles el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo firmado con el PP en Extremadura alegando que los españoles sufren "discriminación" frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. "Eso es lo ilegal", ha respondido ante las críticas cosechadas por el pacto.

En una entrevista concedida a Espejo Público, Abascal ha denunciado reiteradamente la "discriminación" de los españoles, por lo que ha insistido en que aplicar la "prioridad nacional" para asignar viviendas o ayudas es de "sentido común". "Lo que dice la Constitución es que los españoles son iguales ante la ley, pero ya no, están discriminados por los políticos y eso es lo que intentamos corregir", ha indicado el líder de Vox.

Así, ha desechado los reproches que tildan el pacto de "ilegal" e "inconstitucional", algunos de los cuales salen de las propias filas 'populares', con Juanma Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso como principales voces contra el acuerdo. "No hay ninguna ilegalidad, lo ilegal es que los españoles estén discriminados actualmente", ha abundado.

Reconoce el trabajo de Guardiola y carga contra Génova

No obstante, ha reconocido que la aplicación del acuerdo se encontrará "con muchos obstáculos legislativos", en alusión a las voces que apuntan a que algunos puntos exceden la competencia autonómica, pero ha sacado la prioridad nacional de ese supuesto y ha garantizado que Vox trabajará para que se cumpla "a rajatabla", a pesar de los intentos para que "fracase". "En otras medidas, en esta (la prioridad nacional) estamos haciendo lo correcto porque son los españoles los discriminados", ha insistido.

Por último, el dirigente de Vox ha reconocido el trabajo de la líder 'popular' de Extremadura, María Guardiola, para cerrar el acuerdo, a pesar de las tiranteces iniciales, y ha arremetido contra 'Génova', a los que ha acusado de "zancadillear" las negociaciones. "Guardiola ha comprendido y asumido el resultado electoral y creo que el acuerdo es muy razonable", ha rematado.

Por otra parte, el líder de Vox ha cargado contra la regularización de migrantes puesta en marcha por el Gobierno, al que ha tildado de "mafia corrupta" cuyo objetivo es "huir hacia adelante para que Pedro Sánchez pueda ganar las elecciones". Así, ha asegurado que la regularización pretende alterar el censo electoral y ha advertido de que el jefe del Ejecutivo puede volver a ganar las elecciones, ante el inmovilismo y la connivencia con el PSOE que Vox atribuye al PP.