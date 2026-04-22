El PP y Vox chocan por sus diferentes visiones de la prioridad nacional: "Lo importante es lo que está firmado"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, anunciaron hace apenas unos días un ansiado acuerdo para formar gobierno en Extremadura. Un acuerdo que llega cuatro meses después de aquellas elecciones celebradas a finales del año pasado, y que concluirá el próximo 24 de abril con la reelección de la presidenta popular.

Dentro de este acuerdo de gobierno, destaca el concepto de "prioridad nacional", uno de los que más polémica ha generado en materia de inmigración tanto en un partido político como en el otro. Tanto es así que ha logrado que Alberto Núñez Feijóo se pronuncie este mismo miércoles en el pleno de la Cámara baja tras el registro de una moción de enmienda a iniciativa de Vox.

Discrepancias en el concepto de "prioridad nacional"

Mediante un comunicado, el Partido Popular ha informado acerca de su pretensión de llevar al Congreso "el alma del acuerdo de Extremadura". Con esta enmienda, los populares pretenden promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Por parte de Vox, esta "prioridad nacional" se entiende como "a los españoles sobre cualquier otra consideración", según palabras de Pepa Millán, portavoz del partido. También afirma que los españoles tienen prioridad en todos "los frentes de la vivienda", apartando a los inmigrantes hacia un segundo plano, permitiendo su acceso al sistema sanitario en casos de asistencia urgente o de emergencia.

Ante esta situación, y para reforzar su posición, el partido de los de Santiago Abascal ha presentado esta moción, que llega al hemiciclo justo después de que el Partido Popular haya intentado paliar el alcance de esta medida. Recientemente, generó controversia si una posible suspensión de subvenciones a entidades vinculadas a la inmigración afectaría también a las ONG de la Iglesia.

Miguel Tellado, secretario general del PP, fue el encargado de asegurar que organizaciones dedicadas a la ayuda a personas de todo tipo y condición, como Cáritas"pueden estar completamente tranquilas" y que “no van a perder las ayudas” tras este acuerdo con VOX, que hoy será llevado al Congreso.

La postura de Feijoó

Feijóo, por su parte, en unas declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, ha decidido subrayar que este apartado se refiere a "valorar el tiempo que lleva una persona viviendo" en el territorio español. "Lo que se dice es el arraigo, donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de la persona, es lo que se dice y además (en el texto) se añade de acuerdo con las leyes", ha señalado.

Con respecto a lo firmado con Vox en Extremadura, el líder popular ha afirmado que se encuentra "de acuerdo a las leyes" y ha pedido "leer los papeles y no interpretarlos". También ha recalcado que esta medida "se está practicando en otras comunidades de distinto signo".