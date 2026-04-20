El PP desmiente a Vox tras su acuerdo en Extremadura: qué pasa con las ayudas a Cáritas

El Partido Popular ha salido al paso de las afirmaciones de Vox sobre el alcance del pacto alcanzado en Extremadura, precisando que las organizaciones humanitarias como Cáritas no perderán financiación pública.

El desacuerdo interpretativo entre ambos partidos ha generado controversia sobre si la suspensión de subvenciones a entidades vinculadas a la inmigración ilegal afectará también a las ONG de la Iglesia.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que organizaciones como Cáritas, dedicadas a ayudar a personas de todo tipo y condición, "pueden estar completamente tranquilas" ya que "no van a perder las ayudas" por los acuerdos con Vox. Según ha explicado, el texto del pacto se refiere específicamente a "organizaciones que colaboren en la inmigración ilegal", una medida que "tiene que acreditarse vía judicial por sentencia".

"Si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", ha insistido Tellado, quien ha defendido que esta cláusula ya ha figurado en acuerdos anteriores "sin acabar con la labor humanitaria de estas organizaciones".

La postura de Vox

Vox, por su parte, insiste en que el pacto en Extremadura dará prioridad a los españoles frente a los extranjeros en materia de subvenciones. El diputado José María Figaredo ha asegurado en una entrevista que las ayudas a organizaciones que trabajen con inmigrantes, incluso las vinculadas a la Iglesia como Cáritas, se verán afectadas por esta medida.

El Gobierno lamenta que esta cláusula sea "lo contrario a los valores del cristianismo". El presidente Sánchez ha reivindicado la universalidad de la sanidad pública, afirmando que "la pregunta que define a nuestro sistema sanitario es qué clase de país queremos ser", independientemente del lugar de nacimiento del paciente.

El PSOE ha cuestionado la coherencia del PP, preguntando: "Si tan malo es el acuerdo, ¿por qué lo firman?" También ha interrogado si el partido de Feijóo replicará medidas similares en Aragón y Castilla y León.