El PSOE reconoce que pagó a Leire Díez 45.000 euros entre 2015 y 2017

El PSOE reconoce que pagó a Leire Diez un total de 44.859,4 euros entre 2015 y 2017. A petición del juez de Madrid que investiga a la supuesta fontanera desglosa varios contratos del PSOE de Cantabria como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma.

El PSOE ha detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.

En su escrito, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos. El PSOE ha remitido al juez los contratos suscritos, la carta de rescisión contractual y las facturas: dieciocho del primer periodo y ocho del segundo.

Inicialmente comunicó que había abonado sólo 15.000

El PSOE, que inicialmente comunicó al juzgado que el PSOE de Cantabria había abonado 15.000 euros a Leire Díez por su trabajo de periodista en 2017, detalla ahora que esa cantidad se reparte entre facturas de enero a febrero de ese año, de 3.655,92 euros y los 11.956 del segundo contrato como autónoma dependiente. Estas cantidades le fueron abonadas por transferencia bancaria.

Un procedimiento anterior al abierto por la Audiencia Nacional

El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales, en un procedimiento anterior al que le ha abierto en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz.

En el procedimiento de la Audiencia Nacional se investigan también maniobras para acabar con causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, aunque el magistrado coloca al frente de esas presuntas actividades ilícitas al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que Díez se encargaría de coordinar.