El juez sitúa a Santos Cerdán al frente de una trama para proteger al PSOE de sus causas judiciales usando la estructura del partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un papel "superior" dentro de la presunta trama investigada en el denominado caso Leire Díez y sostiene que la estructura del partido habría sido utilizada para intentar "desestabilizar" causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Según el auto, al que ha tenido acceso Onda Cero, el magistrado considera que el "objetivo último" de la organización era "proteger los intereses puestos en juego" en los procedimientos judiciales abiertos contra dirigentes socialistas o miembros del entorno del Ejecutivo. Entre las actuaciones investigadas, el juez menciona maniobras dirigidas contra magistrados y fiscales vinculados a causas sensibles para el Gobierno, como la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, o el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez.

Pedraz fija como "punto de inflexión" el periodo de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2024, después de que se abrieran diligencias contra su esposa. En ese contexto, el juez sitúa una reunión celebrada el 26 de abril en la sede socialista de Ferraz entre Santos Cerdán y Leire Díez.

A partir de ese momento, según el auto, Cerdán habría puesto "la estructura del Partido Socialista al servicio de la organización criminal". El magistrado sostiene que desde Ferraz se habrían sufragado actividades destinadas a influir en funcionarios y empleados públicos mediante sobornos.

La resolución judicial también apunta a un supuesto sistema de pagos encubiertos para financiar esas actividades. Según el juez, se habrían utilizado sociedades vinculadas a Gaspar Zarrías para canalizar fondos sin revelar el origen de los encargos. En ese mecanismo, Pedraz atribuye un "presumible concierto" a la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien habría emitido órdenes de encargo para elaborar "facturas mendaces" destinadas a transferir dinero a Leire Díez.

El magistrado sostiene además que el grupo investigado estaba liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez, con la participación también del empresario Javier Pérez Dolset y del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

El auto forma parte de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta red organizada para interferir en procedimientos judiciales y actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno en un momento de creciente presión judicial por distintas causas vinculadas al entorno socialista.