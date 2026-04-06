Llega un cambio radical del tiempo con otra borrasca y Roberto Brasero advierte: "Atención a las tormentas fuertes y lluvia de barro"

"Ojo, que por delante hay cambios en el tiempo", advierte Roberto Brasero en su pronóstico del tiempo en Más de uno, donde ha anunciado el aumento de la "incertidumbre" en el panorama nacional de los cielos tras una Semana Santa respetada por las buenas temperaturas y condiciones generales óptimas.

Brasero avisa de que regresan las tormentas, en algunas zonas fuertes, e incluso la posibilidad de la lluvia de barro. Antes, habrá estabilidad, sol y subida de temperaturas de manera notable en comunidades como País Vasco o Galicia, donde se notarán dichas tormentas al final de la jornada de este lunes.

A partir de este martes, una nueva borrasca circulará por el oeste de la Península, que causará lluvias en zonas de la mitad occidental y tormentas fuertes en el oeste de Castilla y León, Extremadura o Andalucía occidental.

Hasta cuándo dura el mal tiempo y en qué zonas habrá lluvia de barro

No obstante, lo que complica el pronóstico es que llega a nuestro país una masa de aire tropical por el sur, mientras que una vaguada de aire frío se descuelga por el norte. "Eso aumenta la incertidumbre", asegura Brasero.

Desde la AEMET afirman que la posición de la borrasca favorecerá la llegada de polvo en suspensión, lo que corrobora Brasero, quien señala la posibilidad de que venga acompañada de lluvia de barro en Andalucía y la zona centro.