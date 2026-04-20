Roberto Brasero avisa de la semana de verano que viene y fuertes tormentas en estas zonas: hasta cuándo dura el calor

"Comenzamos una nueva semana de abril, pero algunos se preguntarán si no se trata de una semana, porque es lo que parece, un ensayo de verano", comienza Roberto Brasero su previsión del tiempo en Más de uno, donde confirma que viene una semana con altas temperaturas y también tormentas en determinadas zonas.

Zonas con tormentas

La jornada de este lunes será soleada en general, aunque las tormentas se concentrarán en el nordeste peninsular: zonas de Aragón, Navarra, La Rioja, interior de Cataluña, área de Pirineos, Sistema Ibérico y puntos del valle del Ebro. En estos lugares, las tormentas serán "fuertes, con granizo y fuertes rachas de viento".

En concreto, Huesca, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja estarán en alerta amarilla por tormentas que tendrán lugar al mediodía. En el caso de Cataluña, Barcelona y Gerona también estará en alerta por lluvias que se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado.

Temperaturas "muy por encima de lo normal"

En el resto del país, las temperaturas máximas ascenderán y seguirán registrando valores altos para la época, con termómetros que alcanzarán los 32 grados en Zaragoza, Badajoz o Sevilla o los 31 de Murcia o Lleida.

Durante este lunes, la AEMET prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. Así, se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto.

Los termómetros marcarán los 30 grados en Granada, Jaén, Albacete y Toledo, mientras que Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Logroño y Ourense registrarán 29 grados.

Hasta cuándo dura el episodio de calor en España

Roberto Brasero asegura que la calima nos acompañará en la Península hasta este martes y miércoles: "Vamos a tener una borrasca en el Atlántico frente a Portugal y de ahí nos mete una masa de aire cálida con temperaturas de principios de verano".

No obstante, se producirá una bajada de temperaturas a final de la semana. El viernes, las máximas solo rondarán los 30 grados en lugares como Badajoz (27), Bilbao (29), Ciudad Real (28), Córdoba (29), Granada (28), Guadalajara (27), Jaén (27), Lleida (28), Madrid (27), Pamplona (27), Sevilla (29), Soria (27), Teruel (27), Toledo (28) y Zaragoza (29).