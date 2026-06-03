Qué es 'El Niño', el fenómeno climático que la ONU advierte de que "echará más leña al fuego" a la crisis climática: más sequías, olas de calor y lluvias extremas

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la organización creada en 1950 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha alertado de que el fenómeno climático 'El Niño' presenta un 90% de probabilidades de aparecer de nuevo este año, con una intensidad fuerte, más sequías y las lluvias intensas.

"La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses. Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo", ha avisado la OMM. Según los datos actuales, entre finales de abril y principios de mayo, la temperatura del mar en el Pacífico ya estaba en los umbrales de este fenómeno.

¿Qué es 'El Niño'?

Tal y como ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es "un fenómeno por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor al debilitarse los vientos alisios. Puede provocar sequías e inundaciones".

Forma parte de un fenómeno más complejo llamado ENOS que provoca que, al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, "la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior". En zonas concretas como Australia o el Sahel, sus efectos son devastadores, con fuertes sequías, mientras que en Estados Unidos o América Central se manifiesta con lluvias torrenciales.

Generalmente, el fenómeno de 'El Niño' empieza a desarrollarse entre marzo y junio y su intensidad máxima se muestra entre noviembre y febrero, por lo que los efectos en las temperaturas son más pronunciados en el año después de su desarrollo. Es por ello que la OMM está advirtiendo a los gobiernos para que tomen precauciones, puedan salvar vidas y mitigar el impacto económico.

¿Qué impacto tendrá en España?

Cada episodio de 'El Niño' es diferente en cuanto a evolución y características, pero suele haber siempre un aumento de las lluvias en partes de América del Sur, sur de Estados Unidos, Asia Central y zonas del Cuerno de África. Y sequías en América Central, el norte de América del Sur, el Caribe, Australia, Indonesia.

Si bien, en España, según la AEMET "no hay una correlación clara y directa" porque los patrones en torno a la Península Ibérica son "muy variados". Algunos estudios sí señalan que puede haber "cierta correlación" entre finales de otoños y comienzos de inviernos más lluviosos, pero no siempre que hay un otoño o invierno lluvioso es por 'El Niño'.

En cuanto al verano, aunque será "más cálido de lo normal y, quizás, con más tormentas que de costumbre", no será por la influencia de 'El Niño' porque estará en su fase incipiente. La Aemet añade que, aunque El Niño puede tener "consecuencias devastadoras en muchas zonas" del planeta, su impacto en nuestro país suele ser más limitado, aunque sus efectos pueden verse "reforzados" por el calentamiento global.