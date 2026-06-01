Guía para proteger a tu mascota del calor: Como el perro y el gato te da siete consejos para afrontar el verano

Con las altas temperaturas que se están alcanzando y las olas de calor en el país, la preocupación por el bienestar de nuestras mascotas se multiplica. Los golpes de calor no solo ocurren cuando los perros y gatos cuando se encuentran en situaciones extremas como en el interior de un coche, sino también en el día a día.

Para ayudarnos a que los peludos pasen un verano seguro, el veterinario y presentador del programa Como el perro y el gato de Onda Cero, Carlos Rodríguez, ha recopilado una serie de recomendaciones para aplicar durante la temporada estival. Desde la gestión del horario de los paseos hasta los falsos mitos estéticos a la hora de rapar el pelaje de los animales, estos consejos son fundamentales para garantizar que perros y gatos sobrelleven las semanas más calurosas del año.

¿A qué hora debes pasear a tu perro en verano?

El primer consejo de Carlos Rodríguez se centra en elegir con cabeza los momentos para sacar a pasear a las mascotas. El veterinario dice que siempre se debe priorizar las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde; además, afirma que le genera impotencia ver a propietarios pasear a sus animales a las tres de la tarde, con el animal "limpiando el suelo con la lengua" de lo agotado que se encuentra por las temperaturas tan altas. Se deben evitar las horas centrales del día para prevenir desmayos, sobre todo en razas con el 'morro chato' como los bulldog, las cuales son más propensos a sufrir colapsos.

Hidratación constante: ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua del bebedero?

El agua limpia y fresca es esencial en esta época del año, por lo que el presentador advierte que no basta con llenar el bebedero una vez al día. El ambiente de una casa se calienta rápido y, como consecuencia, el líquido de los cuencos también. Por ello, el veterinario de Onda Cero insiste en que se debe cambiar el agua de forma frecuente, prestándole especial atención a los cachorros y los animales más mayores, ya que son los que tienen mayor riesgo de deshidratación.

Cómo refrescar a las mascotas en mitad de los paseos

Incluso cuando la franja horaria elegida para pasear a nuestra mascota sea medianamente agradable, el experto aconseja llevar bebederos portátiles para que los peludos no se deshidraten e ir equipados con sprays para pulverizar agua sobre ellos. Carlos Rodríguez asegura que esta forma de refrescarles es sencilla a la par que reduce la temperatura corporal del animal en plena calle.

Aire acondicionado en casa: refrescar a las mascotas de forma segura

Para regular la temperatura del hogar, el uso de ventiladores y aire acondicionado es más que recomendable aunque, como dice el veterinario Carlos Rodríguez, con matices. El presentador de Como el perro y el gato subraya que debemos evitar que los perros y gatos reciban el aire de estos aparatos de forma directa, ya que un chorro continuo de climatización hacia a su cara puede desencadenar patologías tales como conjuntivitis, otitis o laringitis; algo muy parecido a lo que nos ocurre a los humanos.

Rapar el pelaje: ¿realmente les refresca más?

Llegados los meses de calor, tendemos a pensar que el pelo animal funciona igual en humanos que en animales. Mientras que las personas nos cortamos el cabello en busca de un corte que aporte frescor, en las mascotas el rapado puede llegar a ser contraproducente. Se trata de un error muy común que el veterinario desmiente, ya que un pelaje bien cuidado, cepillado con regularidad y libre de nudos o apelmazamientos es la mejor forma para que la piel animal transpire. Cualquier corte drástico, tal como informa Carlos Rodríguez, debe ser consultado previamente con un veterinario o peluquero canino.

Baños en playas o piscinas: cómo evitar infecciones

El agua, ya sea del mar o de las piscinas, es un gran aliado para refrescar a las mascotas. El veterinario de Onda Cero ha avisado que, pese a ser una buena opción y con la que además se divierten, al salir del baño lo mejor es aclarar con agua corriente (y sin champú) para eliminar los restos de cloro y sal y evitar así irritaciones cutáneas. Este mantenimiento inmediato posterior a salir del agua también es clave para retirar la humedad de zonas sensibles como pueden ser los oídos.

Temporada alta de pulgas y garrapatas: la importancia de prevenirlas

El último consejo del presentador de Como el perro y el gato coincide con el periodo de más actividad de parásitos, ya que en los meses estivales se reproducen y se alimentan de la sangre de las mascotas. El experto concluye recordando la importancia de aplicar tratamientos preventivos. Por ello, Carlos Rodríguez recomienda consultar siempre con los especialistas para proteger a los peludos de una forma segura ahora que el sol aprieta con más fuerza.