Andrada se enfrenta a una histórica sanción tras su puñetazo en el Huesca - Zaragoza: estos son los castigos más ejemplarizantes

Los días de fútbol del pasado parecían haber quedado atrás hace años, por lo menos en cuanto a violencia se refiere. Durante la tarde de ayer, domingo 26 de abril, el Huesca - Zaragoza volvió a empañar el deporte rey después de un tiempo sin agresiones de este calibre.

Ya sobre el tiempo añadido, en el minuto 98, el portero argentino del Zaragoza Esteban Andrada empujó al capitán del Huesca, Jorge Pulido. La reacción del público y de los jugadores oscenses provocó que el árbitro sacara la segunda amarilla a Andrada, que, fuera de sí, no dudó en dirigirse a Pulido de nuevo.

En esta ocasión, sobrepasó los límites habituales del deporte y le propinó un puñetazo al defensor, lo que se tradujo en una tangana sin precedentes en el fútbol español, al menos en los últimos años. Como respuesta, el portero del Huesca salió en defensa de su compañero y agredió, también con el puño, al portero rival, viendo también la tarjeta roja.

Sin portero titular para lo que queda de temporada

El resultado, a pesar de ser trascendente para la permanencia en la Segunda División, pasó a un segundo plano, con jugadores de ambos equipos entre empujones e insultos. Para que uno se percate de lo violenta que fue la acción, Esteban Andrada podría recibir entre diez y doce partidos de sanción. Estas son las sanciones más ejemplarizantes de la historia de La Liga:

Joaquín Cortizo: Para muchos, un caso desconocido debido a la antigüedad de la acción. Da la casualidad de que el también jugador del Zaragoza es el jugador con más partidos de sanción: nada más y nada menos que 24. En el año 1964, acudió a un balón dividido contra el jugador del Atleti Enrique Collar, que acabó con la tibia y peroné totalmente rotos. El árbitro no pitó falta, pero La Liga le impuso 24 partidos de sanción por esa acción.

Para muchos, un caso desconocido debido a la antigüedad de la acción. Da la casualidad de que el también jugador del Zaragoza es el jugador con más partidos de sanción: nada más y nada menos que 24. En el año 1964, acudió a un balón dividido contra el jugador del Atleti Enrique Collar, que acabó con la tibia y peroné totalmente rotos. El árbitro no pitó falta, pero La Liga le impuso Hristo Stoichkov: El mítico jugador del Barcelona destacaba por sus goles y también por su temperamento. En 1990, tras una expulsión a Cruyff, en aquel momento entrenador azulgrana, Stoichkov se fue a por el árbitro y le propinó un pisotón que supuso una sanción de 6 meses de suspensión.

El mítico jugador del Barcelona destacaba por sus goles y también por su temperamento. En 1990, tras una expulsión a Cruyff, en aquel momento entrenador azulgrana, Stoichkov se fue a por el árbitro y le propinó un pisotón que supuso una Andoni Goikoetxea: Corría el año 1983 cuando el defensa del Athletic Club de Bilbao le hizo una brutal entrada a Diego Armando Maradona, alcanzándole por detrás a la altura del tobillo. Menotti, entrenador del Barça aquel año, se quejó públicamente de que "quizás tenga que morir algún jugador para que cambie algo". A Goikoetxea le cayeron 18 partidos de sanción, aunque entre la apelación y la resolución final acabó en solamente siete.

Corría el año 1983 cuando el defensa del Athletic Club de Bilbao le hizo una brutal entrada a Diego Armando Maradona, alcanzándole por detrás a la altura del tobillo. Menotti, entrenador del Barça aquel año, se quejó públicamente de que "quizás tenga que morir algún jugador para que cambie algo". Pedro Fernández: Año 1974. El defensa uruguayo del Granada le desgarró el cuádriceps a Amancio, jugador del Real Madrid. La brutal entrada le costó 15 partidos de sanción, aunque reconoce que el mayor castigo fue que Amancio no le perdonó nunca.

Año 1974. El defensa uruguayo del Granada le desgarró el cuádriceps a Amancio, jugador del Real Madrid. aunque reconoce que el mayor castigo fue que Amancio no le perdonó nunca. José Ceballos: El 12 de marzo del año 2000, el árbitro Prados García simuló recibir un cabezazo, lo que quedó como una imagen memorable. Aunque no llegó a agredirle como tal, debido a dirigirse al colegiado con actitud violenta, el Comité de Competición le aplicó al portero del Racing de Santander, José María Ceballos, una sanción de 12 partidos por haber actuado violentamente contra dicho árbitro.

El 12 de marzo del año 2000, el árbitro Prados García simuló recibir un cabezazo, lo que quedó como una imagen memorable. Aunque no llegó a agredirle como tal, debido a dirigirse al colegiado con actitud violenta, el Comité de Competición le aplicó al portero del Racing de Santander, José María Ceballos, Germán 'Mono' Burgos: Germán Burgos fue sancionado con once partidos en la temporada 1999-00 tras golpear a Serrano con un puñetazo mientras se desarrollaba el partido Espanyol-Mallorca.

Germán Burgos fue en la temporada 1999-00 tras golpear a Serrano con un puñetazo mientras se desarrollaba el partido Espanyol-Mallorca. Pepe: En abril de 2009, durante un partido entre el Getafe y el Real Madrid, Pepe empujó a Casquero dentro del área, por lo que el árbitro acabó pitando penalti. El portugués, sospechos habitual en cualquier tangana, perdió los nervios y comenzó a pegarle patadas al jugador azulón cuando este estaba en el suelo. Luego, le cogió del pelo e incluso llegó a pisarle en el tobillo derecho. Cuando Albín pidió explicaciones a Pepe, este le dio un puñetazo en la cara. Para más inri, el central insultó al árbitro después de ser expulsado, lo que provocó una sanción de 10 partidos que pareció leve debido a la violencia del jugador del Madrid.

En el caso de Andrada, no llegará a jugar más para el Real Zaragoza debido a que se encuentra cedido por el Monterrey mexicano y apenas quedan seis partidos de Liga. Además de la expulsión del portero, Dani Tasende, también del Zaragoza, vio la tarjeta roja por dar una patada a un rival. Por parte del Huesca, también fue expulsado Dani Jiménez, portero del Huesca, que se había ido corriendo a por Andrada, logrando impactar otro puñetazo en la cara del portero rival.