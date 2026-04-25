"¡El Barça mata LaLiga, aroma de campeón!", la narración de Alfredo Martínez a la victoria sobre el Getafe

El FC Barcelona se ha impuesto al Getafe por 0-2 gracias a los goles de Fermín y Rashford y está un poco más cerca del título de Liga, ya que con el empate del Real Madrid ante el Betis, los culés han aumentado su ventaja en la clasificación hasta los 11 puntos.

El partido comenzó con un Barça muy fuerte en el Coliseum, primero Lewandowski con un cabezazo que se marchó alto, y después la respuesta de los azulones, con un remate de Arambarri que obligó a Koundé a evitar el gol en el segundo palo.

Con el paso de los minutos, el partido se estancó durante los minutos siguientes. De hecho, la sensación era de que iba a irse al descanso con empate a cero, hasta que apareció Roony, que armó la pierna con un buen zurdazo, pero salió desviado.

Justo en la última jugada de la primera parte, Fermín anotó el primer gol del encuentro. "Cubarsí que roba la pelota, mete al espacio, arranca Fermín como un poseso. Qué bien define el onubense, por abajo, ajustado, marca el primero para el líder y futuro campeón. El Barça mata LaLiga, aroma de campeón. El Barça toca y acaricia el título", narraba Alfredo Martínez en Onda Cero.

Este gol hizo mucho daño al Getafe, que fue durante toda la segunda mitad a contracorriente. Al inicio de los segundos 45 minutos, Dani Olmo pudo aumentar la distancia en el marcador, pero un buen despeje de David Soria, que tiró de reflejos lo evitó.

Por su parte, el Getafe pudo empatar gracias a una ocasión muy clara de Satriano, que remató de cabeza y Cubarsí, que se lanzó en plena línea de gol para evitar el tanto. Justo en la jugada siguiente, Rashford anotó el segundo.

"¡¡La pelota en el área del Barça, el pase adelantado de Dani Olmo, se la lleva el británico, encara a Soria, define por abajo y marca el segundo. A LaLiga, al alirón, al título por la vía rápida, gol de título, gol de campeón!!", exclamaba Alfredo Martínez.

El marcador no se movió más y el Barça acaricia el título de Liga, En el horizonte está la posibilidad de que el Real Madrid tenga que hacerle pasillo de campeón en El Clásico.