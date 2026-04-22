Lamine Yamal da el susto a 50 días del Mundial: cae lesionado tras marcar de penalti ante el Celta

Lamine Yamal ha dado el susto en el partido entre el Barça y el Celta. Tras marcar el penalti que suponía el 1-0 para el conjunto culé, el delantero español caía lesionado y pedía el cambio. De momento, la sustitución ha sido por precaución, a falta de que se le realicen pruebas que determinen el alcance.

Precisamente el propio Yamal había forzado el penalti tras un choque con Yoel Lago, el defensa del Celta. Justamente después de lanzarlo, notó un pinchazo en el isquiotibial de la pierna izquierda que le hizo irse al suelo rápidamente y pedir el cambio.

50 días para el Mundial

"Muy pendientes de las manos y masajistas, Víctor Lozano", decía Edu García, el presentador de Radioestadio. El comentarista explicaba que la situación ha sido "muy peculiar" porque todo el mundo estaba celebrando el tanto, pero se ha parado la euforia y han pedido las asistencias en cuanto el jugador se ha echado al suelo.

"Para el Clásico quedan dos semanas y media", apuntaba Edu García, al tiempo que el resto del equipo le decía que el Mundial está a la vuelta de la esquina. "Flick igual tiene que pensar qué hacer", indicaba otro comentarista del equipo de Radioestadio, porque la sustitución de Yamal era la segunda del Barça en la primera parte, ya que previamente había sido cambiado Joao Cancelo por Balde.

Posible rotura de los isquiotibiales

Ya en la segunda parte, Alfredo Martínez aportaba más información en Radioestadio: "Si hay una rotura, nos dicen que serían entre cuatro o cinco semanas de lesión, aunque desde el club nos piden cautela", porque hay que esperar a la confirmación de las pruebas que le han realizado.

"Todo pinta a que va a ser una lesión muscular de varias semanas que le condicionaría a no jugar en lo que queda de temporada", añadía. Además, la madre del jugador ha bajado al vestuario "a intentar consolarle".

Partido interrumpido porque un aficionado ha sufrido una parada cardiorrespiratoria

Casi al mismo tiempo, se producía otro percance: el partido se ha tenido que parar durante más de 15 minutos porque un aficionado ha necesitado las asistencias médicas. Los sanitarios de Barça y Celta han salido corriendo hacia "el lateral izquierdo, justo en frente del palco", tal y como indicaba el narrador de Onda Cero Alfredo Martínez, porque un aficionado ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.