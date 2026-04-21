Prostitutas y gas de la risa: escándalo en Italia que salpica a medio centenar de futbolistas y un piloto de F1

Una investigación de la Fiscalía de Milán ha destapado una red de prostitución de lujo que ofrecía paquetes con servicios sexuales para futbolistas, celebridades y empresarios. La agencia Ansa desvela que hasta 70 jugadores de la Serie A se habrían beneficiado de este tipo de servicios, entre los que se incluirían algunos profesionales pertenecientes al Inter de Milán, al Milán y a la Juventus.

Estos servicios se realizaban bajo una presunta red de prostitución y explotación denominada Ma.De Milán, ofertando a través de Instagram una serie de paquetes “todo incluido” en los que se incluían veladas en clubes de cinco estrellas, acompañantes y, en ocasiones, óxido nitroso, también conocido como gas de la risa.

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de esta investigación, entre los que se encuentran Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que ya fueron denunciados por una de las mujeres implicadas en esta red de trata sexual en agosto de 2024.

Ninguno de los 70 futbolistas implicados figura como investigado

Según la ley italiana, ninguna de las celebridades implicadas ha cometido ningún delito, por lo que sus nombres han sido censurados en la orden emitida por la jueza de instrucción. Para garantizar la máxima privacidad y que ninguno de estos nombres saliese a la luz, la organización proporcionaba sus propias habitaciones.

El "gas de la risa": una sustancia indetectable

Durante las noches en las que se producían estos encuentros sexuales organizados, según los documentos de la investigación, también se utilizaba óxido nitroso, el llamado "gas de la risa". Esta sustancia química produce un elevado estado de euforia que, además, no deja rastro. Por tanto, al no estar clasificada como sustancia dopante, podría haber sido utilizada por los deportistas al ser indetectable durante sus controles.

Ronchi y Buttini se quedaban con al menos el 50% del dinero

La acusación afirma que los dos principales nombres implicados en este escándalo sexual se quedaban con al menos la mitad del dinero del monto pagado, entregando el sobrante a las chicas. La denunciante expuso el caso de una mujer colombiana, quien fue obligada a prostituirse a cambio de mil euros, de los cuales tan solo recibió la mitad.

Futbolistas, empresarios y hasta un piloto de Fórmula 1

Según publica el diario italiano La Gazzetta, en las escuchas telefónicas también se revela que un piloto de Fórmula 1 llegó a utilizar los servicios de esta red. "Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago, ¿podemos encontrarla?" "Le enviaré a la brasileña".