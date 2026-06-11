El calendario completo del Mundial 2026: de la fase de grupos a los cruces, semifinal y final

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a punto de comenzar. El torneo más importante del mundo del fútbol llega cargado de novedades: es la primera vez en la historia que se juega en tres países y es el año en el que más selecciones participan, un total de 48.

Eso supone que haya diferencias con respecto a otras ediciones, como en el calendario. Un total de 72 partidos repartidos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasarán a dieciseisavos de final y, a partir de ahí, a partido único, el que gane avanza y el que pierda, a casa. Así las cosas, los dos equipos que lleguen a la final jugarán un total de ocho partidos, uno más que en Qatar 2022.

Los partidos se dividen de la siguiente manera: 56 en la fase de grupos; 14 de dieciseisavos; cuatro

Fase de grupos

11 de junio: México vs Sudáfrica a las 21:00 horas

12 de junio: República de Corea vs República Checa a las 04:00 horas

12 de junio: Canadá vs Bosnia a las 21:00 horas

13 de junio: Estados Unidos vs Paraguay a las 03:00 horas

13 de junio: Catar vs Suiza a las 21:00 horas

14 de junio: Brasil vs Marruecos a las 00:00 horas

14 de junio: Haití vs Escocia a las 03:00 horas

14 de junio: Australia vs Turquía a las 06:00 horas

14 de junio: Alemania vs Curazao a las 19:00 horas

14 de junio: Países Bajos vs Japón a las 22:00 horas

15 de junio: Costa de Marfil vs Ecuador a las 01:00 horas

15 de junio: Suecia vs Túnez a las 04:00 horas

15 de junio: España vs Cabo Verde a las 18:00 horas

15 de junio: Bélgica vs Egipto a las 21:00 horas

16 de junio: Arabia Saudí vs Uruguay a las 00:00 horas

16 de junio: Irán vs Nueva Zelanda a las 03:00 horas

16 de junio: Francia vs Senegal a las 21:00 horas

17 de junio: Irak vs Noruega a las 00:00 horas

17 de junio: Argentina vs Argelia a las 03:00 horas

17 de junio: Austria vs Jordania a las 06:00 horas

17 de junio: Portugal vs RD Congo a las 19:00 horas

17 de junio: Inglaterra vs Croacia a las 22:00 horas

18 de junio: Ghana vs Panamá a las 01:00 horas

18 de junio: Uzbekistán vs Colombia a las 04:00 horas

18 de junio: República Checa vs Sudáfrica a las 18:00 horas

18 de junio: Suiza vs Bosnia a las 21:00 horas

19 de junio: Canadá vs Qatar a las 00:00 horas

19 de junio: México vs República de Corea a las 03:00 horas

19 de junio: Estados Unidos vs Australia a las 21:00 horas

20 de junio: Escocia vs Marruecos a las 00:00 horas

20 de junio: Brasil vs Haití a las 02:30 horas

20 de junio: Turquía vs Paraguay a las 05:00 horas

20 de junio: Países Bajos vs Suecia a las 19:00 horas

20 de junio: Alemania vs Costa de Marfil a las 22:00 horas

21 de junio: Ecuador vs Curazao a las 02:00 horas

21 de junio: Túnez vs Japón a las 06:00 horas

21 de junio: España vs Arabia Saudí a las 18:00 horas

21 de junio: Bélgica vs Irán a las 21:00 horas

22 de junio: Uruguay vs Cabo Verde a las 00:00 horas

22 de junio: Nueva Zelanda vs Egipto a las 03:00 horas

22 de junio: Argentina vs Austria a las 19:00 horas

22 de junio: Francia vs Irak a las 23:00 horas

23 de junio: Noruega vs Senegal a las 02:00 horas

23 de junio: Jordania vs Argelia a las 05:00 horas

23 de junio: Portugal vs Uzbekistán a las 19:00 horas

23 de junio: Inglaterra vs Ghana a las 22:00 horas

24 de junio: Panamá vs Croacia a las 01:00 horas

24 de junio: Colombia vs Congo a las 04:00 horas

24 de junio: Suiza vs Canadá a las 21:00 horas

24 de junio: Bosnia vs Catar a las 21:00 horas

25 de junio: Marruecos vs Haití a las 00:00 horas

25 de junio: Escocia vs Brasil a las 00:00 horas

25 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur a las 03:00 horas

25 de junio: República Checa vs México a las 03:00 horas

25 de junio: Curazao vs Costa de Marfil a las 22:00 horas

25 de junio: Ecuador vs Alemania a las 22:00 horas

26 de junio: Túnez vs Países Bajos a las 01:00 horas

26 de junio: Japón vs Suecia a las 01:00 horas

26 de junio: Turquía vs Estados Unidos a las 04:00 horas

26 de junio: Paraguay vs Australia a las 04:00 horas

26 de junio: Noruega vs Francia a las 21:00 horas

26 de junio: Senegal vs Irán a las 21:00 horas

27 de junio: Cabo Verde vs Arabia Saudí a las 02:00 horas

27 de junio: Uruguay vs España a las 02:00 horas

27 de junio: Nueva Zelanda - Bélgica a las 05:00 horas

2 de junio: Egipto vs Irán a las 05:00 horas

27 de junio: Panamá vs Inglaterra a las 23:00 horas

27 de junio: Croacia - Ghana a las 23:00 horas

28 de junio: Colombia vs Portugal a las 01:30 horas

28 de junio: RD Congo vs Uzbekistán a las 01:30 horas

28 de junio: Jordania vs Argentina a las 04:00 horas

28 de junio: Argelia - Austria a las 04:00 horas

Dieciseisavos de final

28 de junio: 2A vs 2B a las 21:00 horas

29 de junio: 1C vs 2F a las 19:00 horas

29 de junio: 1E vs Tercero del grupo A/B/C/D/F a las 22:30 horas

30 de junio: 1F vs 2C a las 03:00 horas

30 de junio: 2E vs Segundo del grupo I a las 19:00 horas

30 de junio: Ganador grupo I vs Tercero del grupo C/D/F/G/H a las 23:00 horas

1 de julio: 1A vs Tercergo del grupo C/E/F/H/I a las 03:00 horas

1 de julio: Ganador grupo L vs Tercero Grupo E/H/I/J/K a las 18:00 horas

1 de julio: 1G va Tercero del grupo A/E/H/I/J a las 22:00 horas

2 de julio: 1D vs Tercero del grupo B/E/F/I/J a las 02:00 horas

2 de julio: 1H vs Seegundo del grupo J a las 21:00 horas

3 de julio: Segundo del grupo K vs Segundo del Grupo L a las 01:00 horas

3 de julio: 1B vs Tercero del grupo E/F/G/I/J a las 05:00 horas

3 de julio: 2D vs 2G a las 20:00 horas

4 de julio: Ganador del grupo J vs 2H a las 00:00 horas

4 de julio: Ganador grupo 4 vs Tercero del grupo D/E/I/J/L a las 03:30 horas

Octavos de final

4 de julio: a las 19:00 horas

4 de julio: a las 23:00 horas

5 de julio: a las 22:00 horas

6 de julio: a las 02:00 horas

6 de julio: a las 21:00 horas

7 de julio: a las 02:00 horas

7 de julio: a las 18:00 horas

7 de julio: a las 22:00 horas

Cuartos de final

9 de julio: a las 22:00 horas

10 de julio: a las 21:00 horas

11 de julio: a las 23:00 horas

12 de julio: a las 03:00 horas

Semifinales

14 de julio: a las 21:00 horas

15 de julio: a las 21:00 horas

Final

19 de julio: a las 21:00 horas

Partido por el tercer y cuarto puesto