Simeone, señalado tras la final de Copa: "En las finales hace cambios extraños"

La Real Sociedad se alzó este sábado con la victoria en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en un apasionante partido que se resolvió en la tanda de penaltis.

El equipo rojiblanco llegaba con la ilusión por las nubes y el cartel de favoritos tras la clasificación para las semifinales de la Champions, pero finalmente vieron cómo fueron los de Matarazzo los que se llevaron la victoria.

En este contexto, algunos apuntan al banquillo y señalan el planteamiento de Simeone como causa de la derrota de los rojiblancos. "Es inaceptable que te hagan el primer gol a los 16 segundos, demuestra que no sales a la final como hay que salir a una final", explica Antonio Sanz en Radioestadio Noche donde señala que hasta cinco jugadores "se comen un gol".

"Durante el partido empata, se echa atrás, empata, se echa atrás. En los últimos diez o doce minutos tendría que haber ido a tumba abierta a por la final. La Real estaba noqueada. Y en la prórroga tampoco vas a por la final", explica Sanz.

Nuestro colaborador va más allá y señala a Simeone recordando otras derrotas del Atlético de Madrid en finales con el argentino en el banquillo.

"No sé qué le pasa en las finales, que hace cambios extraños. En Lisboa quitó a Raúl García y posteriormente confesó su error; en la final de Milán en lugar de meter a Correa, que lo pedía a gritos el partido, metió a Thomas para perder en los penaltis; y ayer el cambio de Lookman es difícilmente explicable, era el jugador más explosivo en el campo", reflexiona.